$81.46+0.2187.17+0.21

Глава МВФ заявила, что мировая экономика характеризуется неопределенностью и фрагментацией

Мировая экономика характеризуется высокой неопределенностью, усиливается фрагментация, которая может привести к убыткам в размере $7 трлн. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в четверг на пленарной сессии международного форума "Астана".

Глава МВФ: Мировая экономика характеризуется высокой неопределенностью
© globallookpress.com

"В момент неопределенности, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии [СOVID-19] <...>, в тот момент, когда растут показатели бедности и голода, мы все действуем совершенно немудрым образом, мы сейчас еще больше охлаждаем и так не очень горячую экономику <...>, мы позволяем фрагментирующим силам <...> наносить урон [экономике], не давать людям улучшить свои жизни и экономические показатели", - отметила Георгиева. Она также добавила, что "урон от фрагментации <...> может составить около 7% мирового ВВП, это $7 трлн потенциальных убытков".

Ранее Георгиева предупреждала, что мир в ближайшее время может расколоться на два враждебных лагеря, что будет опасно для всех, в том числе для Евросоюза. По словам главы МВФ, период мировой интеграции завершается и этот процесс сопровождается ростом инфляции и замедлением экономического роста.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители