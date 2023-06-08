Глава МВФ: Мировая экономика характеризуется высокой неопределенностью

"В момент неопределенности, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии [СOVID-19] <...>, в тот момент, когда растут показатели бедности и голода, мы все действуем совершенно немудрым образом, мы сейчас еще больше охлаждаем и так не очень горячую экономику <...>, мы позволяем фрагментирующим силам <...> наносить урон [экономике], не давать людям улучшить свои жизни и экономические показатели", - отметила Георгиева. Она также добавила, что "урон от фрагментации <...> может составить около 7% мирового ВВП, это $7 трлн потенциальных убытков".