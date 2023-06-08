Россия и Оман подписали соглашение о двойном налогообложении

Россия и Оман подписали соглашение об устранении двойного налогообложения, сообщает РИА Новости.

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Как уточняет Оманское информационное агентство, соглашение было подписано в четверг в Маскате. Оно регулирует возможность избежать двойного налогообложения на доходы и предотвратить уклонение от уплаты налогов для расширения инвестиционного сотрудничества между государствами.

Данный документ юридически защищает инвесторов от двойного налогообложения и регулирует налогообложение между Россией и Оманом. Ожидается, что это, в свою очередь, поспособствует расширению инвестиций и торгового обмена между странами.