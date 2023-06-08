Послы страны Европейского союза на закрытых переговорах 7 июня не смогли достичь договоренности по проекту 11-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, Европейская комиссия представила 7 июня на встрече послов новую версию пакета после того, как в мае его первоначальная версия была заблокирована.
Отмечается, что послы ЕС возобновят обсуждение представленных ЕК предложений 14 июня, так как не сумели договориться накануне.
7 июня также стало известно, что Совет Евросоюза расширил критерии для введения санкций против бизнеса Российской Федерации, включив в них работу в доходных секторах российской экономики. Соответствующая поправка была внесена в регламент Совета (ЕС) 2023/1089 от 5 июня 2023 г. о внесении изменений в Регламент (ЕС) № 269/2014 «об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».