Послы страны Европейского союза на закрытых переговорах 7 июня не смогли достичь договоренности по проекту 11-го пакета санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Европейская комиссия представила 7 июня на встрече послов новую версию пакета после того, как в мае его первоначальная версия была заблокирована.

Отмечается, что послы ЕС возобновят обсуждение представленных ЕК предложений 14 июня, так как не сумели договориться накануне.