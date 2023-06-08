Зона евро в первом квартале 2023 года вошла в рецессию.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

«Спад ВВП зоны евро в четвёртом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении», — передаёт сообщение ТАСС.

Так, с первого квартала зона евро «пребывает в состоянии технической рецессии», определением которой является последовательный экономический спад в течение двух кварталов подряд.