Шансы на восстановление европейской экономики оценили

«С восстановлением, к сожалению, все будет достаточно непросто. Вряд ли стоит ожидать, что в ближайшей перспективе доступность ресурсов для промышленности значительно улучшится. Не очень понятно и то, какие меры здесь могут быть эффективны. Так что проблемы в любом случае останутся на какой-то период. Рецессия сейчас даже более вероятна, чем стагнация, и продлиться она может около года. Последствия будут крайне серьезными, в первую очередь, это рост безработицы», — считает аналитик.