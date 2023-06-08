США остановят программу продовольственной помощи Эфиопии из-за массовых хищений продукции в Африке. Об этом заявило Агентство США по международному развитию (USAID), сообщает Reuters.

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По итогам совместного с правительством Эфиопии расследования агентство выявило в стране широкомасштабную и скоординированную кампанию по хищению продовольственной помощи.

В агентстве подчеркнули, что в коррупционной схеме был задействованы федеральные и местные структуры правительства Эфиопии, а основную выгоду получали военные формирования.

«Мы не можем продолжать реализацию гуманитарной программы, пока не будут проведены необходимые реформы», — отметили в USAID.