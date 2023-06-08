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Аналитик предсказал длительную рецессию европейской экономике

Европейскую экономику может ожидать длительная рецессия из-за подорожания энергоресурсов, считает аналитик Павел Самиев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что восстановление может занять около года или больше, так как в ближайшее время доступность ресурсов для промышленности навряд ли улучшится.

Аналитик предсказал длительную рецессию европейской экономике
© РИА Новости

Проблемы в любом случае останутся на какой-то период. Рецессия сейчас даже более вероятна, чем стагнация, и продлиться она может около года. Последствия будут крайне серьезными, в первую очередь, это рост безработицы, — заявил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что экономический спад наблюдается уже больше двух кварталов подряд. По его словам, пока говорить о начале рецессии рано, но предпосылки к этому есть. Кроме того, негативно могут отразиться борьба с инфляцией и повышение ключевой ставки, которые ведут к сдерживанию развития. Он уточнил, что непонятно, какая стратегия подойдет, чтобы вывести экономику из кризисной ситуации.

В Великобритании ранее цены на продукты приблизились к историческому максимуму. Рост практически по всем категориям составил 25%. Аналитики при этом отмечают, что, если бы Британия была частью Евросоюза, то рост составил бы 17%.

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