Мишустин сообщил о росте объемов торговли между РФ и Казахстаном вопреки санкциям

Мишустин сообщил о росте объемов торговли между РФ и Казахстаном на 9%
Взаимный торговый оборот России и Казахстана вырос за I квартал 2023 года на 9% несмотря на санкции Запада. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на открытии двухсторонней встречи с казахстанским коллегой, передает «Интерфакс».
По его словам, в январе-апреле 2023 года объем торговли между странами вырос на 9%, достигнув почти 716 миллиардов рублей.
«Важно сейчас ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в транспортной инфраструктуре. Конечно, хорошую основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов и России, и Казахстана. Эти вопросы у нас находятся на контроле межправкомиссии», — добавил Мишустин.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подтвердил слова российского коллеги, отметив, что по итогам 2022 года взаимный товарооборот увеличился на 6% и Астана рассчитывает «на развитие этого позитивного тренда». Также он указал на высокий уровень инвестиционного взаимодействия, который за последние 17 лет достиг порядка 20 миллиардов долларов.