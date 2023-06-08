Мишустин сообщил о росте объемов торговли между РФ и Казахстаном вопреки санкциям

«Важно сейчас ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в транспортной инфраструктуре. Конечно, хорошую основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов и России, и Казахстана. Эти вопросы у нас находятся на контроле межправкомиссии», — добавил Мишустин.