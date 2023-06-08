В Сенат США внесли законопроект о передаче Украине конфискованных активов РФ

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий США представили в четверг законопроект, который позволит американскому Минюсту передать Украине ряд конфискованных российских активов. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы сенатора Джо Манчина (демократ от штата Западная Вирджиния).

"Этот двухпартийный законопроект позволит Минюсту расширить свои возможности конфискации российских активов и направить их непосредственно на Украину для обеспечения обороны и восстановительных работ. Я намерен довести этот законопроект до утверждения [Сенатом], чтобы подтвердить нашу долгосрочную приверженность украинскому народу и нашу ведущую роль в борьбе за защиту демократии", - заявил Манчин.

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Как пояснили в пресс-службе законодателя, в данный момент Минюст США может передавать Украине только активы, конфискованные в результате нарушения связанных с Россией санкций. Единственный раз данные полномочия были задействованы, когда министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд распорядился направить $5,4 млн, которые были конфискованы у основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева, на нужды Украины, говорится в распространенном документе.

При этом инициатива позволит Минюсту передавать Украине активы, конфискованные в результате нарушения более широкого спектра экономических ограничений, таких как экспортный контроль в отношении России и Белоруссии в связи со специальной военной операцией на Украине. Кроме того, законопроект обяжет министров юстиции, финансов, а также госсекретаря направлять в Конгресс отчет с изложением плана применения новых полномочий.