Мишустин анонсировал создание конкурента Суэцкого канала

В перспективе транспортный коридор Север-Юг составит конкуренцию Суэцкому каналу. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии встречи с азербайджанским коллегой Али Асадовым, передает ТАСС.

По его словам, РФ и Азербайджан рассматривают в качестве одного из перспективных направлений транспорт и логистику. Мишустин отметил, что страны «могут и должны» использовать «выгодное географическое положение» государств и активнее развивать транзитный потенциал.