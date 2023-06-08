Мишустин анонсировал создание конкурента Суэцкого канала

Мишустин: транспортный коридор Север-Юг станет конкурентом Суэцкого канала
В перспективе транспортный коридор Север-Юг составит конкуренцию Суэцкому каналу. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии встречи с азербайджанским коллегой Али Асадовым, передает ТАСС.
По его словам, РФ и Азербайджан рассматривают в качестве одного из перспективных направлений транспорт и логистику. Мишустин отметил, что страны «могут и должны» использовать «выгодное географическое положение» государств и активнее развивать транзитный потенциал.
«Речь идет об увеличении пропускной способности пограничных переходов, развитии железнодорожной, автомобильной, морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север-Юг, который в будущем, уверен, станет конкурентом Суэцкого канала», — сказал премьер-министр России.
Мишустин указал, что проект позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до десяти дней.