США рассмотрят законопроект о передаче российских активов Украине

Двухпартийная группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, призванный расширить полномочия министерства юстиции и помочь провести изъятие активов России в пользу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Законопроект «О передаче незаконных активов Украине» написан сенатором-демократом от штата Западная Вирджиния Джо Манчином, а также конгрессменами Линдси Грэмом , Ричардом Блюменталем и Майком Раундсом.

«Данный двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине», – объяснил Манчин.

Соавтор законопроекта также добавил, что будет добиваться принятия этой инициативы в это «критически важное для Украины время». Согласно тексту законопроекта, его принятие расширит полномочия минюста в вопросе мер в отношении конфискованных активов России.