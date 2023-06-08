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США рассмотрят законопроект о передаче российских активов Украине

Двухпартийная группа американских сенаторов внесла на рассмотрение законопроект, призванный расширить полномочия министерства юстиции и помочь провести изъятие активов России в пользу Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

США рассмотрят законопроект о передаче российских активов Украине
© ТАСС

Законопроект «О передаче незаконных активов Украине» написан сенатором-демократом от штата Западная Вирджиния Джо Манчином, а также конгрессменами Линдси Грэмом, Ричардом Блюменталем и Майком Раундсом.

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«Данный двухпартийный законопроект позволит министерству юстиции расширить свои полномочия по изъятию российских активов и их последующей передаче напрямую Украине», – объяснил Манчин.

Соавтор законопроекта также добавил, что будет добиваться принятия этой инициативы в это «критически важное для Украины время». Согласно тексту законопроекта, его принятие расширит полномочия минюста в вопросе мер в отношении конфискованных активов России.

Ранее стала известна сумма заблокированных в России европейских активов.

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