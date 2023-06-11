Власти Китая нашли способ сокращения зависимости от доллара

По итогам мая текущего года власти Китая продолжили политику по наращиванию собственных золотых резервов для снижения зависимости от американского доллара. За прошлый месяц Китайская Народная Республика (КНР) закупила в общей сложности 16 тонн драгоценного металла, а с начала декабря 2022-го этот показатель достиг уровня 144 тонн, сообщает Markets Insider со ссылкой на статистические данные аналитиков Народного банка Китая.

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На этом фоне доля американской валюты в структуре золотовалютных резервов азиатской страны продолжает снижаться. В общей сложности запасы иностранной валюты КНР сократились за последний месяц весны до $3,18 трлн, уточняется в статье.

«В мае Центральный банк Китая закупил 16 тонн резервного сырья, продолжая тенденцию, начатую в ноябре. За предыдущие шесть месяцев Китай приобрел 144 тонны золота и в настоящее время накопил 2092 тонны <....> Китай завершил май с 3,18 трлн долларов валютных резервов по сравнению с 3,20 трлн долларов в апреле. В первом квартале Пекин был вторым по величине покупателем золота после Сингапура», — заключается в материале.