$82.64+0.5589.01+0.97

Китай нарастил золотые резервы седьмой месяц подряд ради снижения зависимости от доллара

По итогам мая текущего года власти Китая продолжили политику по наращиванию собственных золотых резервов для снижения зависимости от американского доллара. За прошлый месяц Китайская Народная Республика (КНР) закупила в общей сложности 16 тонн драгоценного металла, а с начала декабря 2022-го этот показатель достиг уровня 144 тонн, сообщает Markets Insider со ссылкой на статистические данные аналитиков Народного банка Китая.

Власти Китая нашли способ сокращения зависимости от доллара
© Газета.Ru

На этом фоне доля американской валюты в структуре золотовалютных резервов азиатской страны продолжает снижаться. В общей сложности запасы иностранной валюты КНР сократились за последний месяц весны до $3,18 трлн, уточняется в статье.

«В мае Центральный банк Китая закупил 16 тонн резервного сырья, продолжая тенденцию, начатую в ноябре. За предыдущие шесть месяцев Китай приобрел 144 тонны золота и в настоящее время накопил 2092 тонны <....> Китай завершил май с 3,18 трлн долларов валютных резервов по сравнению с 3,20 трлн долларов в апреле. В первом квартале Пекин был вторым по величине покупателем золота после Сингапура», — заключается в материале.

8 мая пресс-служба Государственного управления валютного контроля (SAFE) опубликовала на своем сайте статистические данные, согласно которым китайские валютные резервы выросли в апреле 2023 года на $21 млрд, до $3,205 трлн относительно $3,184 трлн в марте. Запасы золота в Китае на конец апреля составили 66,76 млн унций. В марте показатель был на уровне 66,5 млн унций.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители