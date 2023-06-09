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На ПМЭФ-2023 пройдет фестиваль айкидо

Звезды бокса, дзюдо и кикбоксинга выступят в турнирах на Спортивных играх Петербургского международного экономического форума. Кроме того, под эгидой ПМЭФ пройдет традиционный Международный фестиваль айкидо «Белые ночи - 2023». Его участники проведут тренировки и продемонстрируют приемы из айкидо кендзюцу и дзе-до.

На ПМЭФ-2023 пройдет фестиваль айкидо
© РИА Новости

Цель фестиваля развитие айкидо на территории России в рамках укрепления дружеских и культурных связей между городами и клубами России, стран СНГ и дальнего зарубежья, а также повышения мастерства и обмена опытом.

Напомню, что сам Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Главный информационный партнер мероприятия «Газпром-Медиа Холдинг».

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