На ПМЭФ-2023 пройдет фестиваль айкидо

Звезды бокса, дзюдо и кикбоксинга выступят в турнирах на Спортивных играх Петербургского международного экономического форума. Кроме того, под эгидой ПМЭФ пройдет традиционный Международный фестиваль айкидо «Белые ночи - 2023». Его участники проведут тренировки и продемонстрируют приемы из айкидо кендзюцу и дзе-до.

Цель фестиваля развитие айкидо на территории России в рамках укрепления дружеских и культурных связей между городами и клубами России, стран СНГ и дальнего зарубежья, а также повышения мастерства и обмена опытом.