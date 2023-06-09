ЦБ принял решение по ключевой ставке

Банк России 9 июня принял решение оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

ЦБ подчеркнул, что текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться.

Центробанк также отметил, что в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Кроме того, ЦБ сообщил, что на среднесрочном горизонте баланс рисков еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Регулятор 28 апреля пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.