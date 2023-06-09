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Набиуллина озвучила сроки возврата экономики России к докризисному уровню

Российская экономика в 2024 году должна вернуться к докризисному уровню. Такое заявление сделала сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», - пояснила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

ЦБ принял решение по ключевой ставке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что в начале мая инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы.

При этом в ЦБ РФ считают, что до конца 2023 года в России будет постепенно нарастать инфляционное давление и назвали вполне возможны то, что регулятор может повысить ключевую ставку.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что в стране пока невозможно отменить валютные ограничения, так как эта мера является своего рода мощным лекарством для экономики.

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