Российская экономика в 2024 году должна вернуться к докризисному уровню. Такое заявление сделала сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году», - пояснила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее рассказал, что в начале мая инфляция в России замедлилась до 2,3 процента годовых. Мишустин подчеркнул, что это минимальный показатель среди всех стран Европы.

При этом в ЦБ РФ считают, что до конца 2023 года в России будет постепенно нарастать инфляционное давление и назвали вполне возможны то, что регулятор может повысить ключевую ставку.