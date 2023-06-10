Иран за год резко увеличил выпуск продукции ВПК

Выпуск продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) в Иране увеличился на 81% за 1401 год по солнечной хиджре (завершился 20 марта 2023 года по григорианскому календарю). Об этом сообщил в субботу министр обороны и логистики вооруженных сил исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.