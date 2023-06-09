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Официальная делегация Киргизии примет участие в ПМЭФ

Официальная делегация Киргизии примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в середине июня. Об этом на полях Евразийского конгресса в Сочи сообщил ТАСС заместитель министра экономики и коммерции республики Назарбек Малаев.

Официальная делегация Киргизии примет участие в ПМЭФ
© РИА Новости

"Предварительная информация [есть], что да", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о том, приедут ли на ПМЭФ официальные лица из Киргизии.

При этом Малаев не стал уточнять, кто именно войдет в состав делегации и возглавит ее.

"Экономические отношения с Россией у нас динамично развиваются, расширяются. Мы намерены реализовать проекты в сфере промышленности и в других секторах экономики. Товарооборот у нас растет. Я думаю, что интеграционные процессы, решения, которые принимаются в рамках [Евразийского экономического] союза, оказывают положительное влияние на наше торгово-экономическое сотрудничество", - добавил замминистра.

В частности, Малаев отметил, что подписание в четверг в Сочи главами правительств стран СНГ соглашения о свободной торговле услугами "даст свой импульс более детальному углублению этих [интеграционных] процессов".

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно участвует президент РФ Владимир Путин. Тема рынка труда станет одной из ключевых на форуме. В 2022 году в работе ПМЭФ принял участие премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров.

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