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В России сменился лидер по производству коньяка

На российском рынке сменился лидер в сегменте производства коньяка. Об этом пишут «Ведомости».

В России сменился лидер по производству коньяка
© ТАСС

По информации издания, первое место на российском рынке коньяка и бренди заняла Stellar Group (бренды Old Barrel, Monte Choco). С января по апрель 2023 года компания произвела 556 300 декалитров, что на 0,1 процента меньше год к году.

Первую позицию Stellar Group заняла на фоне резкого падения производства прежнего лидера — ГК «Алвиса» («Старейшина», «Киновский»). Компания опустилась на вторую строчку, снизив объемы производства на 27,6 процента до 536 700 декалитров.

Ранее в первом квартале 2023 года в России сменился лидер в списке крупнейших производителей водки — первое место занял принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром».

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