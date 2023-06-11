В России сменился лидер по производству коньяка

На российском рынке сменился лидер в сегменте производства коньяка. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, первое место на российском рынке коньяка и бренди заняла Stellar Group (бренды Old Barrel, Monte Choco). С января по апрель 2023 года компания произвела 556 300 декалитров, что на 0,1 процента меньше год к году.

Первую позицию Stellar Group заняла на фоне резкого падения производства прежнего лидера — ГК «Алвиса» («Старейшина», «Киновский»). Компания опустилась на вторую строчку, снизив объемы производства на 27,6 процента до 536 700 декалитров.