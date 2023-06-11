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"РГ": снижение сроков и уменьшение ежемесячного платежа помогут быстрее погасить ипотеку

Сокращение срока выплаты, уменьшение размера ежемесячного платежа и сочетание первых двух способов помогут россиянам быстрее погасить ипотечные кредиты. Слова эксперта по личным финансам Максима Темченко приводит «Российская газета».

Перечислены эффективные способы быстро погасить ипотеку
© РИА Новости

Первый из вышеперечисленных вариантов позволит гражданам меньше переплачивать по процентам. Выгода второго заключается в высвобождении денежных средств, что поможет повысить уровень жизни при наличии жилищного кредита. Наиболее же оптимальным способом быстрее погасить ипотеку является сочетание первых двух вариантов, пояснил он.

«При сокращении срока выплаты плательщик сводит к минимальным значениям размер переплаты по ипотечному кредиту <....> На меньшую сумму начисляется меньше процентов, переплата сокращается. При уменьшении размера платежа по кредиту большая часть ежемесячного платежа направляется на погашение процентов, меньшая — на основной долг по кредиту. Комбинированный способ позволяет сокращать и срок, и размеры платежа, способствуя уменьшению платежа с двух сторон — и срок платежа, и его размеры становятся более комфортными для гражданина», — заключил Темченко.

10 июня глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина призвала сворачивать массовые льготные ипотечные программы в России. На внутреннем жилищном рынке необходимо создавать адресные ипотечные программы, в том числе в сегменте вторичной недвижимости.

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