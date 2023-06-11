Перечислены эффективные способы быстро погасить ипотеку

«При сокращении срока выплаты плательщик сводит к минимальным значениям размер переплаты по ипотечному кредиту <....> На меньшую сумму начисляется меньше процентов, переплата сокращается. При уменьшении размера платежа по кредиту большая часть ежемесячного платежа направляется на погашение процентов, меньшая — на основной долг по кредиту. Комбинированный способ позволяет сокращать и срок, и размеры платежа, способствуя уменьшению платежа с двух сторон — и срок платежа, и его размеры становятся более комфортными для гражданина», — заключил Темченко.