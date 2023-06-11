$82.64+0.5589.01+0.97

Названы негативные последствия подрыва Каховской ГЭС для Британии

Теракт на Каховской ГЭС негативно отразится на ценах в британских супермаркетах. В стране подорожает аграрная продукция. Такой прогноз сделала газета Telegraph, опираясь на мнение экспертов.

Названы негативные последствия подрыва Каховской ГЭС для Британии
© РИА Новости

По подсчетам британского института питания, уничтожение ГЭС Киевом затронуло около 500 тысяч гектаров сельхозугодий. Это означает, что глобальные рынки лишатся поставок зерна и другой продукции. Импортерам придётся искать альтернативные источники.

«Сроки возврата к приемлемым ценам на продукты могут сдвинуться», - заявил представитель института Джеймс Уолтон.

По его словам, потребители в Британии также ощутят рост цен. Это произойдет из-за того, что аграрная продукция начнет перераспределяться во всем мире.

Telegraph отмечает, что британский премьер Риши Сунак уже обсуждает ограничение цен на продукты питания.

Ранее сообщалось, что после атаки ВСУ оказались разрушены задвижки Каховской ГЭС на Днепре, начался неконтролируемый сброс воды. СК РФ возбудил дело о теракте.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители