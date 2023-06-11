Названы негативные последствия подрыва Каховской ГЭС для Британии

Теракт на Каховской ГЭС негативно отразится на ценах в британских супермаркетах. В стране подорожает аграрная продукция. Такой прогноз сделала газета Telegraph, опираясь на мнение экспертов.

По подсчетам британского института питания, уничтожение ГЭС Киевом затронуло около 500 тысяч гектаров сельхозугодий. Это означает, что глобальные рынки лишатся поставок зерна и другой продукции. Импортерам придётся искать альтернативные источники.

«Сроки возврата к приемлемым ценам на продукты могут сдвинуться», - заявил представитель института Джеймс Уолтон.

По его словам, потребители в Британии также ощутят рост цен. Это произойдет из-за того, что аграрная продукция начнет перераспределяться во всем мире.

Telegraph отмечает, что британский премьер Риши Сунак уже обсуждает ограничение цен на продукты питания.