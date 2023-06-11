Молдавия нашла новых поставщиков газа в Европе

В Молдавии нашли поставщиков газа на лето 2023 года. Это две компании, одна из которых анонимна. Такие данные привёл и.о. главы молдавского госконцерна Energocom Виктор Бынзарь, сообщает «Прайм».

«Мы завершили процесс переговоров с двумя операторами» - сказал Бынзарь.

По его словам, это греческая компания DEPA и компания, которая пожелала не разглашать свое название. Они поставят «европейский природный газ» для текущего потребления молдаван. Бынзарь также не исключил, что некоторые объемы топлива могут пойти в украинские хранилища.

Цифры и размеры тарифов чиновник не озвучил, заявив, что «все цены соответствуют биржевым котировкам», а для Кишинева применят «достаточно выгодный коэффициент» на транспортировку газа.