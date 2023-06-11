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Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии

Россия остается в числе ключевых партнеров Австрии, рассказал посол России в Вене Дмитрий Любинский. Об этом пишет РИА «Новости».

Россия осталась одним из важнейших торговых партнеров Австрии
© предоставлено посольством России в Австрии

Дипломат отметил, что в настоящее время Россия занимает шестое место в списке торговых партнеров Австрии.

Вместе с тем, уточнил Любинский, «откровенно недружественный курс» Вены разрушает фундамент отношений между сторонами, который выстраивался на протяжении десятилетий.

В частности, отметил посол, власти страны в полном объеме поддержали все пакеты европейских санкций и даже участвовали в их составлении.

По словам Любинского, практически все контакты и работа двусторонних механизмов были заморожены австрийской стороной.

Предмет для диалога с Австрией на сегодняшний день отсутствует, резюмировал дипломат.

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