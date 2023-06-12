Золотовалютные резервы Белоруссии сократились с начала 2023 года

"Сокращение с начала года остается незначительным: $0,57 млрд, или 0,7%. Национальный банк [центробанк] намерен обеспечить уровень резервов не ниже $6 млрд на конец 2023 года", - отмечают аналитики ЕАБР в отчете. Она напомнили, что за май ЗВР Белоруссии снизились на $0,96 млрд (1,2%), до $7,87 млрд.