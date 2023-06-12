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В Европе захотели хранить газ на Украине

Европейские чиновники допускают отправку излишков природного газа в украинское подземное Бильче-Волицко-Угерское хранилище, расположенное в 96 км от границы с Польшей. Об этом пишет Bloomberg.

В Европе захотели хранить газ на Украине
© РИА Новости

По данным агентства, построенное при СССР ПХГ включает до 17 млрд куб м топлива. В 1991-2021 годах активно использовалось европейскими компаниями.

Аналитики пояснили, что после начала спецоперации европейцы опасались направлять газ в это хранилище.

В настоящее время европейские ПГХ заполнены более чем на 70%, поэтому, уточняют эксперты агентства, руководство компаний рассматривает возможность отправки излишков газа на Украину.

По мнению аналитиков, украинское хранилище поможет сбалансировать спрос и предложение на европейском рынке во второй половине лета 2023 года.

Цены на газ в Европе взлетели на 21 процент за день

Кроме того, заметил глава отдела торговых операций в Европе швейцарской Axpo Марко Заальфранк, Киев предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом.

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