Власти ФРГ рассказали о рисках для немецкой промышленности из-за транзита газа

Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что немецкая промышленность может серьезно пострадать, если Украина и Россия не продлят соглашение о транзите российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, немецким промышленникам возможно придется сокращать мощности производства, если транзит российского газа прервется. Он подчеркнул, что безопасного сценария развития событий нет.

«Германии, возможно, придется сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации свои промышленные мощности, если соглашение Украины с РФ о транзите газа, истекающее в конце следующего года, не продлят», — говорится в сообщении.

Хабек пояснил, что терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ), который строится на севере Германии, сможет сыграть решающую роль в обеспечении энергией восточной Германии и стран Восточной Европы.