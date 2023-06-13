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В России предложили вести таможенную пошлину на вейпы

В России может появиться таможенная пошлина на вейпы, сообщают «Известия».

В России предложили вести таможенную пошлину на вейпы
© ТАСС

Таможенная пошлина в 13% для устройств для нагревания табака может быть введена по предложению Счетной палаты РФ. Как указали в ведомстве, сегодня для кальянов пошлина составляет 13%, а для вейпов 0%. Аудиторы предложили ввести пошлину на всю никотинсодержащую продукцию, повысив нулевую ставку как минимум до 13%.

Отмечается, что ежегодные дополнительные поступления в бюджет могут составить 4,5 млрд рублей. Как считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, власти хотят ввести пошлину не ради пополнения казны, а с тем, чтобы ограничить потребления табачной и связанной с ней продукции.

В Общественной потребительской инициативе заявили, что поднятие цен на вейпы сделает их менее доступными. В этом случае может произойти всплеск продажи контрафактных вейпов и «айкосов».

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