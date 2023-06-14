Греф озвучил прогноз экономики РФ на 2023 год

"Что касается будущего, я бы не сказал, что я отношусь к пессимистам, которые говорят о том, что ждет стагнация. <….> Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть", - отметил глава Сбербанка.