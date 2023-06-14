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Греф ожидает рост экономики России в 2023 году на уровне порядка 2%

Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около 2% и восстановится до прежних объемов в течение 2 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

Греф озвучил прогноз экономики РФ на 2023 год
© ТАСС

"Наш прогноз на этот год - экономика закончит ростом. Каким - пока сказать сложно, но наш прогноз - порядка 2%, и это хороший результат. В течение 2 лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития", - сказал он.

Греф при этом отметил, что не ожидает стагнационных процессов в экономике.

"Что касается будущего, я бы не сказал, что я отношусь к пессимистам, которые говорят о том, что ждет стагнация. <….> Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть", - отметил глава Сбербанка.

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