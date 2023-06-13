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В России спрогнозировали ускорение инфляции

По итогам текущего года рост потребительских цен в России достигнет уровня в 5,5 процента, прогнозируют в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА). Об этом сообщил гендиректор организации, бывший зампред Центробанка Михаил Сухов в разговоре с РИА Новостями.

Целевого уровня в четыре процента с наибольшей вероятностью удастся достичь только в 2025 году, однако, возможно, это случится в 2024 году, рассказал эксперт. Он добавил, что показатель вряд ли сильно превысит отметку в шесть процентов в последующие годы.

Причиной ускорения инфляции в 2023 году Сухов назвал сохранение действия ряда проинфляционных факторов в течение долгого времени. Речь идет о государственных расходах, дефиците бюджета, а также инфляции издержек со стороны импорта.

«При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций», — заключил он.

Согласно прогнозу Банка России, инфляция в 2023 году составит 4,5-6,5 процента, а в 2024-м достигнет таргета в 4 процента. В последний месяц темпы роста цен увеличились, и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными.

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