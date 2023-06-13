Белоусов: бизнесмены предложили «скинуться» в казну государства

Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству. <...> Они же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — рассказал Белоусов.