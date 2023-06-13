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Белоусов: бизнесмены предложили «скинуться» в казну государства

Инициаторами введения налога на сверхприбыль (windfall tax) в России были сами бизнесмены, а не государство, заявил в беседе с РБК первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов. По его словам, предприниматели прекрасно понимали, что получают больше остальных, а потому и предложили «скинуться» в казну государства. Общая сумма налогов составила около 300 млрд рублей.

Белоусов: бизнесмены предложили «скинуться» в казну государства
© РИА Новости

Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд руб. принадлежит бизнесу, а не государству. <...> Они же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — рассказал Белоусов.

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Российский союз промышленников и предпринимателей согласовал с властями разовый платеж от крупного бизнеса в российский бюджет в феврале. Глава союза Александр Шохин рассказал, что сумма будет взиматься со сверхприбылей крупных российских компаний в 2021 и 2022 годах. При этом во взносах не будет участвовать малый и средний бизнес, а также представители нефтегазовой промышленности. Предполагается, что при этой мере бюджет сможет получить около 300 миллиардов рублей.

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