Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о росте интереса к ПМЭФ

"ПМЭФ – одна из главных мировых площадок, где происходит осмысление стратегических процессов. Интерес к форуму больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 2300 представителей иностранного и российского бизнеса. Они представляют 56 стран. Всего в форуме примут участие делегации из более чем 100 стран", - отметил Белоусов.