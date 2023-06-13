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Белоусов: ПМЭФ – одна из главных площадок осмысления стратегических процессов

Все больше стран хотят принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на второй встрече клуба ПМЭФ.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о росте интереса к ПМЭФ
© РИА Новости

"ПМЭФ – одна из главных мировых площадок, где происходит осмысление стратегических процессов. Интерес к форуму больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день уже зарегистрировалось 2300 представителей иностранного и российского бизнеса. Они представляют 56 стран. Всего в форуме примут участие делегации из более чем 100 стран", - отметил Белоусов.

По его словам, в этом году форум будет посвящен вопросам суверенитета.

"Идеологи форума связали суверенитет со справедливым миром. Идея состоит в том, что суверенитет – это идеология многополярного мира. Также суверенитет связали с ответственностью перед будущим поколением", - сказал первый вице-премьер.

Также Белоусов рассказал, какие вопросы стоят на повестке дня.

"В мире формируются новые глобальные тренды. Мы видим климатическую и продовольственную повестки, энергопереход, пандемийные волны, технологические вызовы, ИИ. Также важны взаимоотношения США и Китая в вопросе мировой экономики, выход новых суперэкономик (Индия, Индонезия, Бразилия) на мировой рынок. Стратегическое самоопределение России невозможно вне этого контекста", - сказал он.

Кроме того, по мнению Белоусова, сессия "Горизонт-2040: Россия на карте мира" станет одной из ключевых на ПМЭФ-2023.

Клуб ПМЭФ - сообщество ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку форума.

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