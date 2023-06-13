Запорожская область в ходе ПМЭФ планирует подписать более 30 соглашений

Запорожская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) более 30 соглашений, а также пять документов о реализации инвестиционных проектов на территории области. Об этом сообщил врио главы области Евгений Балицкий, отметив, что регион будет впервые принимать участие в форуме.

"На полях Петербургского международного экономического форума планируется подписание 20 соглашений на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 15 соглашений с исполнительными органами власти и пять документов о реализации инвестиционных проектов на территории Запорожской области", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер в регионе, также поможет бизнесу интегрироваться в бизнес-процессы России.

"В дополнение будут подписаны соглашения об оказании шефской помощи нашему региону", - добавил он.