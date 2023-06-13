Беглов заявил, что в Петербурге существенно дополнили меры безопасности на время ПМЭФ

Меры безопасности, которые традиционно усиливаются на время проведения Петербургского международного экономического форума, в этом году существенно дополнены. Об этом во вторник сообщил ТАСС губернатор Санкт-Петepбурга Александр Беглов .

"Наш город в 26-й раз принимает ПМЭФ. Все алгоритмы отработаны тщательно, <...> учитывают любые ситуации экстренного характера. Напомню также, что Петербургом накоплен богатый опыт проведения других мероприятий на высшем уровне. Безусловно, новые вызовы учтены при подготовке нынешнего форума. <...> Комплекс мероприятий по защите города, гостей и участников ПМЭФ был существенно дополнен", - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что за месяц до начала форума, 15 мая, региональный оперативный штаб запретил до 31 июля использование беспилотных воздушных судов в небе над Санкт-Петербургом, на тот же период под особый контроль взята акватория. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, на Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.