На время ПМЭФ в Петербург запустят дополнительные «Сапсаны»

С 13 по 18 июня в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запустят дополнительные поезда «Сапсан». Об этом во вторник говорится в сообщении «Российских железных дорог».

© © Игорь Самохвалов/ПГ Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/na-vremya-pmef-v-peterburg-zapustyat-dopolnitelnye-sapsany.html

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию, речь идет о поездах Москва-Санкт-Петербург 13, 15-18 июня и «Сапсанах» по маршруту Санкт-Петербург-Москва 17-18 июня.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14—17 июня. В этом году главной темой мероприятия заявлено «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».