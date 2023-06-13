На время ПМЭФ в Петербург запустят дополнительные «Сапсаны»
С 13 по 18 июня в связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) запустят дополнительные поезда «Сапсан». Об этом во вторник говорится в сообщении «Российских железных дорог».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию, речь идет о поездах Москва-Санкт-Петербург 13, 15-18 июня и «Сапсанах» по маршруту Санкт-Петербург-Москва 17-18 июня.
Петербургский международный экономический форум пройдет 14—17 июня. В этом году главной темой мероприятия заявлено «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Ранее пресс-секретарь Президента глава государства Дмитрий Песков заявил, что Президент Владимир Путин обязательно выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Представитель Кремля подчеркнул, что каждое выступление Путина на этом мероприятии является очень важным для мира экономики, политики и торгово-экономических ориентиров России.