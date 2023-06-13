Акваторию Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ

Акваторию Петербурга взяли под особый контроль в дни Петербургского экономического форума, Нева полностью закрыта для движения гидроциклов, рассказал РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

Он также отметил, что несанкционированные полеты беспилотников над городом в дни форума невозможны, у силовиков есть все технические средства для контроля. Международный экономический форум стартует в северной столице завтра при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга.