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Акваторию Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ

Акваторию Петербурга взяли под особый контроль в дни Петербургского экономического форума, Нева полностью закрыта для движения гидроциклов, рассказал РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

Акваторию Петербурга взяли под особый контроль в дни ПМЭФ
© РИА Новости

Он также отметил, что несанкционированные полеты беспилотников над городом в дни форума невозможны, у силовиков есть все технические средства для контроля. Международный экономический форум стартует в северной столице завтра при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга.

Главная тема — «Суверенное развитие — основа справедливого мира». На форуме выступит Владимир Путин. В Петербурге будут работать корреспонденты Авторадио, обо всем значимом, интересном и необычном мы будем рассказывать в нашем эфире.

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