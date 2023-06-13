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Гидроциклы и беспилотники окажутся под запретом в Петербурге в дни ПМЭФ

Власти Северной столицы полностью закрыли акваторию Невы для движения гидроциклов. Кроме того, вводится запрет на использование беспилотников.

Гидроциклы и беспилотники окажутся под запретом в Петербурге в дни ПМЭФ
© РИА "ФедералПресс"

«Во избежание недоразумений мы заранее проинформировали о запрете бизнес, представителей киноиндустрии и средств массовой информации», – цитируют СМИ слова губернатора Северной столицы Александра Беглова.

Ограничения будут действовать с 16 по 31 июня, пишет издание РИА «Новости». Соблюдение запрета будут контролировать патрульные катера. Они будут курсировать между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами. ПМЭФ-2023 пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что группу «Звери» на ПМЭФ заменят «Чиж» и «Джанго».

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