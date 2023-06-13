Гидроциклы и беспилотники окажутся под запретом в Петербурге в дни ПМЭФ

Ограничения будут действовать с 16 по 31 июня, пишет издание РИА «Новости». Соблюдение запрета будут контролировать патрульные катера. Они будут курсировать между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами. ПМЭФ-2023 пройдет в Северной столице с 14 по 17 июня. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что группу «Звери» на ПМЭФ заменят «Чиж» и «Джанго».