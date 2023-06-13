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Японская экономика потеряла миллиарды из-за весенней аллергии жителей

Японская экономика с января по март этого года потеряла 383,1 миллиарда иен (более 2,7 миллиарда долларов) из-за аллергии населения на пыльцу кедровых и хвойных деревьев. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на расчеты Института экономических исследований при страховой компании Daiichi Life.

Японская экономика потеряла миллиарды из-за весенней аллергии жителей
© РИА Новости

Автор исследования Тошихиро Нагахама предположил, что экономические потери были связаны с тем, что весной жители Японии стали меньше выходить из дома. В связи с этим сократились доходы общепита и индустрии развлечений, а также уменьшились транспортные потоки.

В Японии сенную лихорадку (поллиноз) называют национальной болезнью. Она вызывает насморк, чихание и зуд в глазах, а также ушных проходах. От аллергии в весенний период страдают миллионы граждан. Пыльца, в особенности от растения суги («японский кедр»), вызывает симптомы, которые могут не проходить в течение нескольких месяцев.

Ранее японское правительство пообещало в течение последующих 30 лет сократить выбросы пыльцы деревьев вдвое, чтобы избавить население страны от сенной лихорадки. Отмечалось, что через десять лет более 90 процентов молодых кедровых деревьев планируют заменить видами, выделяющими меньше пыльцы.

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