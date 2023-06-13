Японская экономика потеряла миллиарды из-за весенней аллергии жителей

Японская экономика с января по март этого года потеряла 383,1 миллиарда иен (более 2,7 миллиарда долларов) из-за аллергии населения на пыльцу кедровых и хвойных деревьев. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на расчеты Института экономических исследований при страховой компании Daiichi Life.

Автор исследования Тошихиро Нагахама предположил, что экономические потери были связаны с тем, что весной жители Японии стали меньше выходить из дома. В связи с этим сократились доходы общепита и индустрии развлечений, а также уменьшились транспортные потоки.

В Японии сенную лихорадку (поллиноз) называют национальной болезнью. Она вызывает насморк, чихание и зуд в глазах, а также ушных проходах. От аллергии в весенний период страдают миллионы граждан. Пыльца, в особенности от растения суги («японский кедр»), вызывает симптомы, которые могут не проходить в течение нескольких месяцев.