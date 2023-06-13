Премия "Чемпион" на ПМЭФ: звезды спорта наградят лидеров бизнеса

Первая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 14 июня в рамках Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Знаменитые спортсмены вручат награды лидерам бизнеса за вклад в развитие российского спорта.

Церемония состоится на сцене театра Юсуповского дворца – уникального памятника истории и культуры. Организаторы премии - спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт» и образовательный бизнес-форум «Репутация». Награждение пройдет в номинациях: «Реновация в спорте», «Команда», «Второе дыхание», «Спортивный клуб», «Спортивное ДНК», «Спортивное шоу», «ГТО», «Служение спорту», «Репутация». ПМЭФ проводится в Санкт-Петербурге при информационной поддержке Газпром-Медиа Холдинга.