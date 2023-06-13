Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 12%

Общая сумма составила 8999,5 млн долларов.

Такие данные приводит Бюро национальной статистики Республики Казахстан. В январе-апреле 2023 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общем объёме внешнеторгового оборота Казахстана с государствами ЕАЭС Россия занимает 92,2%, Кыргызстан — 4,5%, Беларусь — 3,2% и Армения — 0,1%.

Наибольшую долю в экспорте Казахстана в страны ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты — 28,2%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности — 26,7%.