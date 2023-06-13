Сохранение и мониторинг арктического биоразнообразия обсудят на ПМЭФ

Влияния изменений климата на экосистемы Крайнего Севера, перспективы развития системы наблюдения на базе особо охраняемых природных территорий в Арктике, а также современные технологии в природоохранной сфере обсудят 14 июня на сессии «Сохранение и мониторинг арктического биоразнообразия» Петербургского международного экономического форума.

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Как сообщается на сайте организаторов форума, обсуждение этих вопросов пройдет в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Организатором сессии выступило Минприроды, которое курирует ряд мероприятий по сохранению арктического биоразнообразия, в том числе проект по переписи белых медведей на острове Врангеля.

В ходе дискуссии также пойдет речь об участии бизнеса и общественных организаций в сохранении арктического биоразнообразия, выполнении единого плана мероприятий по реализации основ госполитики в Арктике до 2035 года и Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности в этой сфере на период до 2035 года. Кроме того, участники сессии определят приоритетные объекты животного мира для сохранения и мониторинга в Арктике.