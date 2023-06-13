Центробанк расширил банкам возможности для кредитования малого бизнеса в России

Центробанк расширил программу стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) в России. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

В рамках программы ЦБ будет выдавать банкам кредиты, которые обеспечены облигациями федерального займа (ОФЗ). Они, в свою очередь, будут кредитовать МСП по ставкам ниже рыночных. Сейчас банки в рамках существующего механизма поддержки получают от ЦБ кредиты под поручительство АО "Корпорация "МСП"" и выдают кредиты малым предпринимателям.

Процентная ставка по кредитам под залог ОФЗ будет равна ключевой ставке ЦБ минус 1,5 процентного пункта. Сейчас ключевая ставка Банка России равна 7,5% годовых. Максимум кредит можно будет взять на три года. Кредит можно будет погасить досрочно.

На эти кредиты распространят совокупный лимит по механизмам господдержки кредитования МСП в 288,3 млрд рублей. Одновременно для системно значимых кредитных организаций будет установлен совокупный сублимит в размере 230 млрд рублей. Индивидуальные лимиты кредитования определит ЦБ. Регулятор будет делать это на основе данных "Корпорации "МСП" о задолженности по кредитам тем компаниям, которые соответствуют требованиям программы.