Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19

Все участники и персонал ПМЭФ в обязательном порядке пройдут ПЦР-тест. Для доступа на форум необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.