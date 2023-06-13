Все участники ПМЭФ пройдут ПЦР-тест на COVID-19
Все участники и персонал ПМЭФ в обязательном порядке пройдут ПЦР-тест. Для доступа на форум необходимо пройти обследование на COVID-19 не ранее, чем за 24 часа до начала мероприятий. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По его словам, все помещения Экспофорума в Петербурге, где пройдет ПМЭФ, обеззаражены, проведена ревизия систем кондиционирования и вентиляции, установлены новые фильтры.
Беглов также отметил в интервью РИА Новости, что персонал проходит ежедневные осмотры на наличие симптомов простуды, и также обязательной бесконтактной термометрии.
ПМЭФ-2023 состоится в Санкт-Петербурге 14-17 июня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что президент РФ Владимир Путин намерен выступить на ПМЭФ.
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