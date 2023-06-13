ВТБ: каждая пятая оплата в России станет бесконтактной к 2025 году

Аналитики ВТБ считают, что к концу 2024 года каждая пятая транзакция в российских магазинах будет проводиться с помощью бесконтактных Pay-сервисов. Об этом рассказали «Известия».

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Заместитель главы правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что Россия - одна из самых активных стран по использованию безналичной оплаты. По данным Центробанка, за последние пять лет доля безналичных платежей в розничном обороте РФ выросла с 58 до 78 процентов.

По итогам 2021 года четверть покупок по картам ВТБ проходила через смартфоны и другие гаджеты.

Печатников подчеркнул, что из-за ухода иностранных компаний с российского рынка безналичных платежей появилась необходимость заменить их новыми сервисами.

«Карты - это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций», - отметил он.

Банки и ЦБ внедряют новые способы оплаты, клиенты банков активно подключают Mir Pay, также растет доля платежей по QR-кодам Системы быстрых платежей (СБП) и появляются платежные стикеры, рассказал Печатников.

С учетом этого ВТБ прогнозирует, что к концу 2024 года доля Pay-платежей клиентов банка достигнет 20-22 процентов и продолжит замещать операции по пластику.

Летом 2020 года Сбербанк запустил систему платежей SberPay, позволяющую расплачиваться с помощью приложения «Сбербанк онлайн».