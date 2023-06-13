Удмуртия на ПМЭФ заключит несколько крупных соглашений

Делегацию региона возглавит Александр Бречалов.

© Александр Бречалов (ВКонтакте)

Удмуртская делегация примет участие в Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 14 по 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На форуме будут обсуждаться вопросы суверенного развития. Удмуртия, как и в 2021 году, отказалась от собственного стенда, вместо этого делегация, которую возглавит Александр Бречалов, большую часть времени уделит переговорам и встречам с партнёрами.

Ожидается около 10 встреч и заключение нескольких крупных соглашений. Планируются договорённости с ТВЭЛ, Сбербанком, группой компаний «Римера» и Промсвязьбанком. Соглашения коснутся создания в республике импортозамещающих производств, а также её социально-экономического развития.

Кроме того, глава Удмуртии станет участником сессии, темой которой станет продвижение региональных брендов. Также Бречалов выступит с презентацией инвестиционного потенциала республики на мероприятии Промсвязьбанка.

Отметим, что по итогам ПМЭФ-2022 в Удмуртии началась реализация нескольких инвестиционных проектов. Так, в Сарапуле появился технопарк «ИКСЭл-Сарапул», созданный «Русклиматом», и питомник сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой, организованный инвестором «Удан».