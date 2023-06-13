В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина на ПМЭФ

Ранее Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России», и его речь 16 июня не станет исключением. Пресс-секретарь главы государства также подчеркивал, что часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии — российский лидер также присоединится к ней.