Мишустин потребовал следить за выполнением решений ЕАЭС и СНГ

"Все партнеры по ЕАЭС серьезно заинтересованы в углублении дальнейшей интеграции, и мы вместе продолжим принимать меры для развития нашего сотрудничества, для воплощения в жизнь перспективных инициатив", - отметил Мишустин. На его взгляд, "наиболее интересные возможности открываются в достижении технологической и финансовой независимости, в цифровой сфере, в оптимизации транспортно-логистических цепочек, в климатическом регулировании". "Будем делать все необходимое для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - заверил премьер-министр РФ. По его оценке, "важным шагом стало принятие соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах "пятерки", их обладатели смогут вести трудовую деятельность на территории союза без прохождения излишних бюрократических процедур". "Это создает отличные условия для обмена квалифицированными кадрами для всех стран "пятерки", - считает председатель правительства РФ.