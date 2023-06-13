Пакистан приступил к оплате российской нефти в юанях
Пакистан осуществил оплату своего первого импорта российской нефти в китайской валюте. Об этом заявил агентству Рейтер министр нефти страны Мусадик Малик, передает «Прайм».
Отмечается, что партию оплатили с дисконтом.
О том, что первая партия нефти РФ прибыла в пакистанский порт Карачи, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Ее разгрузка стартовала в понедельник.
Подчеркивается, что Малик не стал раскрывать коммерческих деталей сделки, включая цену или скидку, которую получил Пакистан.
Однако известно, что объем закупки составил 100 тысяч тонн, из которых 45 тысяч тонн пришвартовались в порту Карачи, а остальные находятся в пути. Агентство утверждает, что
Пакистан сделал эту закупку еще в апреле.
Ранее эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБа сообщили о наличии возможности заменить токсичные для России доллары и евро в международных расчетах. Они указали на то, что на рынке есть целый ряд альтернативных моделей, среди которых криптовалюты, наднациональная единица, цифровой «золотой рубль».