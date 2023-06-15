На ПМЭФ-2023 рассказали об успешном опыте сотрудничества ТМК2U и МСП

Трубная металлургическая компания презентовала свой опыт развития предприятий малого и среднего бизнеса в рамках сессии «Культура взаимодействия крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства» на ПМЭФ-2023.

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Выступая на сессии Санкт-Петербургского экономического форума, заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом, директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина отметила, что взаимодействие ТМК2U и объектов МСП проходит по двум направлениям: университет оказывает партнерам образовательные услуги и помогает проводить оценку персонала. Предприниматели, в свою очередь, оказывают организации услуги по непрофильным направлениям. По ее словам, 40 % заказчиков – это предприятия МСП.

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«В первую очередь это наши поставщики товаров и услуг, которые параллельно могут пользоваться нашими образовательными услугами для собственного развития. Во вторую очередь это подрядчики наших крупных заказчиков – компании, которым мы помогаем в том числе повышать компетенции по использованию наших продуктов», – пояснила Позолотина.

Она добавила, что партнеров, как правило, интересуют услуги по следующим направлениям:

формирование дополнительных управленческих навыков благодаря курсам ТМК2U;

подготовка инженерно-конструкторских кадров через собственные программы и масштабные проекты, в которых принимает участие ТМК2U;

оценка квалификаций сотрудников;

программы по повышению производительности труда и бережливому производству.

«Участие в наших крупных корпоративных проектах значительно повышает уровень наших поставщиков, их конкурентоспособность», – подчеркнула глава университета ТМК2U.

Позолотина также отметила, что это взаимовыгодное сотрудничество. Так, например, по итогам форума «Горизонты» несколько подрядчиков ТМК вышли за пределы своих регионов и стали поставлять свои услуги более широкому кругу заказчиков. В свою очередь, преподаватели ТМК2U перешли на более высокий уровень развития бизнеса.

В ходе сессии вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова отметила, что эффективное использование крупными компаниями корпоративных университетов имеет большое значение.