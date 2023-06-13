Эксперт прокомментировала крупнейшее сокращение депозитов в банках США

Крупнейшие банки США сообщили о сокращении депозитов на 521 миллиард долларов по сравнению с прошлым годом, в том числе на 61 миллиард в первом квартале. Показатель является максимальным за десятилетие, сообщает Bloomberg.

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Общая тенденция сокращения депозитов в американских банках наблюдается уже несколько кварталов. Это побочный эффект быстрого повышения ставок ФРС для сдерживания инфляции. Об этом рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

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"Доходность гособлигаций США заметно превышает ставки банковских депозитов. Одновременно на фоне кризиса некоторых региональных банков США, наиболее остро проявившегося в марте, возросли риски хранения в них депозитов, особенно не попадающие под гарантии FDIC (свыше 250 тыс. долларов)", - отметила эксперт.

Тем не менее, показатель оттока депозитов достаточно волатилен и, по данным Федрезерва (ФРС), в последние недели скорее показывает признаки стабилизации. Но отток может возобновиться, особенно в случае ухудшения информационного фона, считает она.

По словам Беленькой, в марте ситуация выглядела весьма тревожно. В то же время регуляторы приняли экстренные меры, в том числе ФРС предложила программу срочного банковского фондирования, с рынка были выведены наиболее проблемные региональные банки. Сейчас повышенное внимание привлекает сектор коммерческой недвижимости, где крупнейшими кредиторами являются региональные банки.

"По оценкам экспертов Bloomberg, до конца 2025 года по таким кредитам предстоит выплатить 1,5 трлн долларов, и риски кредитоспособности заемщиков связаны как с увеличением вакантных площадей в офисах после пандемии, так и с ростом стоимости обслуживания кредитов", - пояснила эксперт.

Пока ситуация с крупнейшими американскими банками выглядит достаточно устойчиво, полагает она. В любом случае можно ожидать продолжения ужесточения условий кредитования американской экономики со стороны банков, что уже происходит.