В Турции заработала оплата по СБП и картами банков РФ

Отмечается, что операции совершаются с помощью сервиса SigmaPay — провайдера предоставляющего не только интернет-эквайринг, но и POS-терминал в телефоне. Деньги со счетов пользователей списываются в рублях и в течение двух дней поступают продавцу на счет в турецком банке. При этом платформа берет комиссию в размере 2% за эквайринг. Кроме того конвертация рублей в лиры на ней отличается от официальной на 12%.