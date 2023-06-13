В Турции заработала оплата по СБП и картами банков РФ
В ряде турецких отелей и торговых точек стала доступна оплата через Систему быстрых платежей и картами любых банков России. Об этом сообщается в Telegram-канале Marketoverview.
Отмечается, что операции совершаются с помощью сервиса SigmaPay — провайдера предоставляющего не только интернет-эквайринг, но и POS-терминал в телефоне. Деньги со счетов пользователей списываются в рублях и в течение двух дней поступают продавцу на счет в турецком банке. При этом платформа берет комиссию в размере 2% за эквайринг. Кроме того конвертация рублей в лиры на ней отличается от официальной на 12%.
Найти кафе и торговые точки в Турции, где можно провести оплату по СБП и российскими картами, можно по соответствующим наклейкам.
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