Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает над выходом из «зерновой сделки». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин озвучил во время встречи с российскими военкорами. По его словам, коридоры зерновой сделки регулярно используются украинской стороной для запуска морских беспилотников. По этой причине, по словам президента, Россия обдумывает выход из соглашения. При этом Путин подчеркнул, что в случае выхода из «зерновой сделки», Россия будет бесплатно поставлять в бедные страны столько зерна, сколько поставлялось из Украины.
13 июня президент России Владимир Путин провёл встречу с российскими военкорами. Встречу посетили журналисты с телеканалов «Первый», ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также военные блогеры и авторы Telegram-каналов.