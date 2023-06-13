Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

Такое заявление Путин озвучил во время встречи с российскими военкорами. По его словам, коридоры зерновой сделки регулярно используются украинской стороной для запуска морских беспилотников. По этой причине, по словам президента, Россия обдумывает выход из соглашения. При этом Путин подчеркнул, что в случае выхода из «зерновой сделки», Россия будет бесплатно поставлять в бедные страны столько зерна, сколько поставлялось из Украины.